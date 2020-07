Calciomercato Lazio, non solo il Milan su Szoboszlai: c’è anche il Napoli

Calciomercato, Szoboszlai non piace solo alla Lazio. Oltre al Milan, c’è il forte pressing del Napoli: il giocatore piace a Gattuso

Gli occhi sono tutti per Szoboszlai. Il centrocampista del Salisburgo ha rubato le attenzioni della Lazio già da tempo che ha visto in lui un rinforzo di qualità per la squadra di Inzaghi. Il giocatore, però, non piace solo ai capitolini: come è noto, infatti, anche il Milan lo segue da vicino. I rossoneri – secondo Calciomercato.com – potrebbero aver avuto qualche contatto col ragazzo al termine della gara contro lo Sturm Graz, vista la presenza di Rangnick in tribuna.

Sulle tracce del classe 2000, però, c’è anche il Napoli, pronto ad infilarsi nella trattativa. Secondo Sky, infatti, Szoboszlai è un pallino di Gattuso e i partenopei avrebbero in programma un incontro con il suo entourage.