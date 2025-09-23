Lazio, svolta sul fronte sponsor: Lotito in trattativa per il main partner! I dettagli

Lazio, svolta sul fronte sponsor: Lotito in trattativa per il main partner! Tutti gli aggiornamenti sul club biancoceleste

La Lazio ha approvato ieri il bilancio consolidato al 30 giugno 2025, che evidenzia un decremento di 49,74 milioni di euro e un indebitamento finanziario netto negativo pari a 66,30 milioni. Numeri che fotografano una situazione complessa, ma che non spaventano il presidente Claudio Lotito, convinto di poter riportare il club verso un equilibrio economico-finanziario nel breve-medio termine.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, nella sezione dedicata all’“evoluzione” Lotito ha delineato le strategie per il rilancio:

operazioni di trading sui diritti sportivi , con possibili plusvalenze derivanti dalla cessione di giocatori di primo piano;

, con possibili plusvalenze derivanti dalla cessione di giocatori di primo piano; il ritorno della Lazio nelle competizioni internazionali , con i conseguenti introiti da UEFA e diritti televisivi;

, con i conseguenti introiti da UEFA e diritti televisivi; la stipula di nuovi contratti di sponsorizzazione ;

; la valorizzazione di asset aziendali già presenti in portafoglio.

Sponsorizzazioni e strategie future

Sfuma definitivamente l’ipotesi di un accordo con una tech company, mentre da settimane Lotito è in trattativa con una compagnia aerea per il ruolo di main sponsor. Un’operazione che potrebbe garantire risorse fresche e maggiore visibilità internazionale al club biancoceleste. Parallelamente, il presidente sta lavorando alla gestione di alcuni crediti pregressi, con l’obiettivo di sbloccare il cosiddetto “costo del lavoro allargato”, parametro che ancora limita la piena operatività della società.

Impatto sportivo e prospettive

Sul piano tecnico, la Lazio guidata da Maurizio Sarri, allenatore arrivato in estate e noto per la sua solidità tattica, ha bisogno di certezze economiche per programmare il futuro. La possibilità di liberare margini operativi già nel mercato invernale consentirebbe di rafforzare la rosa e sostenere giocatori chiave come Zaccagni, capitano del club, e Rovella, centrocampista apprezzato per la sua visione di gioco.

Il bilancio approvato segna un passaggio delicato, ma Lotito appare fiducioso: la combinazione di nuove sponsorizzazioni, ritorno in Europa e gestione oculata delle risorse potrebbe riportare la Lazio a una condizione di stabilità economica e competitiva. I prossimi mesi saranno decisivi per capire se il progetto di rilancio riuscirà a tradursi in risultati concreti, sia dentro che fuori dal campo.