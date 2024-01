Supercoppa, Lazio con una novità sulle maglie: in arrivo la conferenza stampa

Supercoppa, Lazio con una novità sulle maglie per la semifinale con l’Inter: in arrivo la conferenza stampa

Dopo la vittoria nel derby con la Roma, la Lazio attende all’Olimpico l’arrivo del Lecce per riprendere la marcia in campionato. Per i ragazzi di Sarri sarà importante non distrarsi, perché la Supercoppa è alle porte. La squadra è pronta a viaggiare Riad in vista della semifinale con l’Inter del 19 gennaio, e lo farà con una novità.

Infatti, i biancocelesti, come riportato da Il Tempo, si fregeranno del logo della Regione Lazio sulle divise da gioco con cui scenderanno in campo allo stadio Al-Awwal Park. Una possibilità garantita dall’aggiunta di un emendamento inserito nella proposta di legge per il riconoscimento dei “debiti fuori bilancio”. Lunedì 15 è prevista una conferenza stampa congiunta tra il presidente della Regione Francesco Rocca e Claudio Lotito per l’annuncio.