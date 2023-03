Lazio-Supercoppa: il nuovo format può favorire i biancocelesti. Sarri tifa Inter

Lazio Supercoppa: il nuovo format può favorire i biancocelesti che potrebbero andare a giocarsi il trofeo

Il nuovo format della Supercoppa, ufficializzato ieri, amplia da due a quattro il numero delle squadre che si giocheranno il trofeo. Una possibilità in più per la Lazio che potrebbe guadagnarsi il pass per il torneo arrivando seconda in campionato.

Ma anche il terzo posto potrebbe tornare utile qualora l’Inter eliminasse la Juventus in semifinale di Coppa Italia e allo stesso tempo chiudesse in seconda posizione in Serie A, liberando così un posto.