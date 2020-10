Lazio, super Immobile ora vede Piola

Dopo il gol contro il Borussia Dortmund, l’attaccante di Torre Annunziata scala posizioni nella classifica dei bomber migliori di sempre della storia biancoceleste.

Stavolta il cielo si può toccare, non solo indicare. Ciro Immobile la stella della Lazio, di questo passo diventerà presto la più luminosa. Così si legge nell’edizione romana odierna de Il Corriere dello Sport. Silvio Piola, il bomber dei bomber non è più irraggiungibile. Fino all’avvento di Ciro era il miraggio in cima alla lista, qualcosa di impensabile da riprendere o anche soltanto avvicinare. L’attaccante di Torre Annunziata ci ha messo quattro anni per mettersi in scia, contro il Borussia Dortmund è salito a 127 gol in maglia biancoceleste, gli stessi realizzati da Giuseppe Signori, altro idolo della tifoseria. Due mostri, sacri come Giorgio Chinaglia (122) e Bruno Giordano (108) erano già stati staccati. È rimasto un solo gradino, l’ultimo, occupato da Piola dal tempo delle immagini in bianco e nero: 159 reti totali, Immobile è arrivato a -32, ha messo nel mirino il primato assoluto.