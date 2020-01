Lazio, il successo è anche in Borsa

Oltre ai risultati sportivi raggiunti nelle ultime settimane, la Lazio sta andando bene anche con il proprio titolo quotato in Borsa

Nell’ultimo mese la Lazio ha raggiunto traguardi importanti. Ultimo per tempo ma non per importanza, la conquista della Supercoppa Italiana.

La società di Lotito è anche quotata in Borsa e gli ultimi dati raccolti fanno sorridere il patron laziale: il punteggio di chiusura è di 1,594 con un picco a 1,62, registrando un aumento clamoroso dopo l’apertura a 1,52. Ma il dato più avvincente è quello che riguarda la visione mensile, con un aumento del 19,37%. Oltre alle attività sportive, che incidono molto sull’andamento della società, hanno influito ai risultati della Lazio a Piazza Affari, anche gli andamenti dell’indice FTSE Italia All-Share. Momento d’oro dei capitolini sotto tutti i punti di vista.