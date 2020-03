Lazio, Strakosha fra i migliori degli ultimi anni: quarto per clean sheet

L’albanese è uno dei portieri più forti degli ultimi 20 anni e la sue parate regalano tante emozioni ai tifosi biancocelesti

Thomas Strakosha, una garanzia per la porta biancoceleste: l’albanese è un punto di riferimento per la Lazio di Inzaghi e le sue prestazioni sul campo dimostrano il suo potenziale. In 147 presenze con la maglia laziale, ha collezionato ben 46 clean sheet. Meglio di lui solo Marchegiani al primo posto, imbattuto per 145 volte in 339 sfide giocate. Seguono Peruzzi con 75 su 226 e Marchetti con 68 su 194. Strakosha si posiziona al quarto posto quindi, davanti a Ballotta, Muslera e Sereni.