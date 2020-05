Lazio, Strakosha alle prese con un infortunio: le ultime

Il portiere della Lazio Thomas Strakosha è alle prese con un infortunio da cui dovrebbe recuperare entro la ripresa del campionato

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il portiere della Lazio Thomas Strakosha sarebbe alle prese con una frattura da stress al quinto metatarso che, probabilmente, si trascina da tempo.

Le condizioni, però, non sembrano preoccupare in vista di una possibile ripresa del campionato, fermo restando che la situazione andrà monitorata attentamente. Con Silvio Proto bloccato in Belgio per un infortunio, l’unico portiere a disposizione sarebbe Guido Guerrieri.