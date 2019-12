Lazio, store chiusi per inventario fino al 2 gennaio

I Lazio Style Store chiudono per un restyle all’inventario durante questi giorni e riapriranno con l’anno nuovo già iniziato

Anno nuovo, vita nuova: anche i Lazio Style Official Store hanno preso alla lettera questo detto e si stanno dando una bella rinfrescata.

Infatti, come riporta il sito ufficiale della Lazio, i negozi di via di Propaganda, via Calderini e Parco Leonardo saranno chiusi il 30 ed il 31 dicembre per le procedure di inventariato, mentre il Lazio Style di Romaest chiuderà solo il 31. La riapertura è prevista per tutti il 2 gennaio.