Lazio, stop per Gigot: operazione alla caviglia e futuro in bilico! Le ultime

Lazio, stop per Gigot: operazione alla caviglia e futuro in bilico! Gli aggiornamenti sul giocatore biancoceleste

Samuel Gigot, difensore centrale francese classe 1993, è rientrato a Roma dopo un consulto medico effettuato in patria. Arrivato alla Lazio appena un anno fa con grandi aspettative, l’ex Marsiglia si trova ora ai margini del progetto tecnico biancoceleste, complice un infortunio che ne ha stravolto la stagione.

Problemi fisici e diagnosi complessa

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Gigot dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico alla caviglia. Le tempistiche dell’operazione non sono ancora state definite, ma è probabile che venga eseguita in Francia, dove il giocatore ha già avviato il percorso diagnostico. Nel frattempo, il difensore è tornato a Formello, sede del centro sportivo della Lazio, dove svolgerà un programma di lavoro differenziato rispetto al resto della squadra.

Una stagione mai decollata

La stagione di Gigot era iniziata regolarmente, con la partecipazione agli allenamenti del gruppo guidato da Maurizio Sarri, tecnico noto per il suo calcio organizzato e verticale. Tuttavia, dopo la prima amichevole disputata con la formazione Primavera, il francese ha interrotto le sedute con i compagni. Inizialmente, lo stop era stato attribuito a una lombosciatalgia, ma col passare delle settimane sono emersi dolori anche all’anca e alla caviglia, probabilmente interconnessi.

Impatto sul mercato e prospettive future

I problemi fisici di Gigot hanno avuto ripercussioni anche sul mercato: le trattative in uscita, che avrebbero potuto alleggerire il monte ingaggi del club, sono state bloccate. La Lazio, che sta valutando diverse strategie per il mercato invernale, potrebbe ora puntare alla cessione del giocatore già a gennaio, nella speranza di trovare una soluzione vantaggiosa per entrambe le parti.

La parabola di Samuel Gigot alla Lazio sembra giunta a un punto di svolta. Da titolare potenziale a elemento fuori dai radar, il suo futuro appare sempre più lontano da Roma. L’evoluzione della situazione medica e le mosse di mercato dei prossimi mesi saranno decisive per capire se il difensore francese potrà rilanciarsi altrove.