Lazio, stagione finita per Cataldi? Le ultime sul centrocampista

Brutte notizie per quanto riguarda le condizioni del centrocampista biancoceleste: le ultime

Si parla di un Sarri davvero arrabbiato in casa Lazio, per il protocollo sbagliato riguardante il recupero di Danilo Cataldi, uscito infortunato dalla sfida con l’Inter.

Come riportato da Il Messaggero, il giocatore appena mette in piede in campo inizia a sentire dolore al polpaccio. Gli esami avevano escluso una lesione, ma sembrerebbe che qualcosa non sia stato analizzato come doveva essere fatto dal momento che una lesione è presente. Il centrocampista pare vicino ormai ad una fine stagione anticipata, ma in questi giorni arriveranno maggiori aggiornamenti a riguardo.