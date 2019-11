Lazio, Stadio Olimpico amico di Inzaghi per la Champions

Lazio, lo Stadio Olimpico può essere l’alleato ideale per la qualificazione Champions secondo ilMessaggero.it

Quando lo stadio fa la sua parte: l’Olimpico potrebbe essere l’alleato perfetto per Simone Inzaghi per il sogno Champions. Secondo quanto riporta ilMessaggero.it infatti, la Lazio disputerà 8 delle prossime 11 partite di campionato tra le mura di casa. Si raggiungono i 10 match casalinghi con il Cluj in Europa League e l’ottavo di Coppa Italia da disputare con una tra Cremonese ed Empoli. Da quando c’è Inzaghi in panchina, in questo periodo della stagione i biancocelesti hanno sempre tenuto il quarto posto, perso poi durante il girone di ritorno. Tra gennaio e metà febbraio la Lazio non partirà mai per andare in trasferta, a partire dal recupero col Verona, in programma l’8 gennaio. Il 12 invece sarà la volta del Napoli, il 19 con la Sampdoria, per finire col derby da giocare il 26 gennaio. Lazio-Spal si giocherà il 2 febbraio e il 16 ci sarà il match contro l’Inter. I biancocelesti dovranno fare di tutto per accaparrarsi più punti possibili: magari Olimpia volerà ancora più in alto per aiutare i ragazzi.

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER —> QUI