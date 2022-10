Lazio Spezia, Romagnoli segna il primo gol biancoceleste e corre sotto la Nord!

Lazio Spezia, Romagnoli segna il primo gol con la maglia biancoceleste e corre ad esultare sotto la Curva Nord

La prima volta non si scorda mai. Poi se arriva addirittura con una mezza girata da attaccante puro sotto la Curva Nord, le emozioni saranno per sempre indelebili. Alessio Romagnoli ha trovato il primo gol con la maglia biancoceleste contro lo Spezia e subito è corso sotto il cuore pulsante del tifo laziale per festeggiare.

Lui, laziale fino al midollo, cercava da tempo la prima gioia con l’aquila sul petto e finalmente l’ha trovata con un gol bellissimo.