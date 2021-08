Lazio Spezia, le pagelle dei quotidiani: aprite le porte alla bellezza

La Lazio ha annientato lo Spezia per 6-1 e tutti hanno contribuito alla roboante vittoria. Ecco le pagelle dei quotidiani sportivi

«Non illudiamoci dopo due partite» mister Sarri ha riportato tutti coi piedi per terra, dopo la roboante vittoria di ieri. Eppure è difficile non essere entusiasti di questa nuova Lazio che, anche se non ancora completa, sta già facendo stropicciare gli occhi. Immobile e Luis Alberto hanno ritrovato un’intesa “al bacio”, Pedro si è confermato un acquisto importante e Felipe Anderson ha illuminato l’Olimpico con le sue giocate; a sporcare la vittoria solo l’infortunio di Manuel Lazzari, che sarà monitorato nei prossimi giorni. Di seguito, i voti dei quotidiani sportivi:

CORRIERE DELLO SPORT: Reina 6, Lazzari 5,5, Marusic (25’ pt) 6, Patric 6, Acerbi 7, Hysaj 7,5, Milinkovic 6,5, Cataldi (26’ st) 6, Leiva 7,5, Luis Alberto 9, Pedro 7,5, Raul Moro (26’ st) 7, Immobile 9, Muriqi (26’ st) sv, F. Anderson 7,5, Romero (36’ st) sv. Sarri 8.

GAZZETTA DELLO SPORT: Reina 7, Lazzari 5,5, Marusic (25’ pt) 6,5, Patric 6, Acerbi 7, Hysaj 7, Milinkovic 6,5, Cataldi (26’ st) 6, Leiva 7, Luis Alberto 7,5, Pedro 7, Raul Moro (26’ st) 6,5, Immobile 8, Muriqi (26’ st) sv, F. Anderson 7,5, Romero (36’ st) sv. Sarri 7.

IL MESSAGGERO: Reina 6; Lazzari 5,5 (25′ pt Marusic 6), Patric 6,5, Acerbi 6, Hysaj 7; Milinkovic 6 (26′ st Cataldi 6), Leiva 6,5, Luis Alberto 8; Felipe Anderson 7,5 (36′ st Romero ng), Immobile 8 (36′ st Muriqi ng), Pedro 7 (26′ st Moro 6,5). Sarri 7.