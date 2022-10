Lazio Spezia, è tutto pronto: la carica di mister Sarri ai suoi ragazzi VIDEO

Tutto è pronto per Lazio Spezia, mister Sarri carica i suoi ragazzi nella pancia dell’Olimpico: il video della società

Tutto pronto per Lazio Spezia, l’ottava gara di Serie A e la prima dopo la sosta. I biancocelesti rincorrono la stabilità e lo fanno in una partita che si preannuncia insidiosa. Mister Sarri – alla continua ricerca del salto di qualità mentale – ha caricato i suoi ragazzi nella pancia dell’Olimpico: un gesto semplice, d’incoraggiamento, per trasmettere fiducia.

Il tecnico – squalificato – oggi non siederà in panchina, ma non farà mancare il suo apporto e il suo sostegno.