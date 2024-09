Lazio, sosta FINITA e si torna in CAMPO. Le condizioni dei giocatori RIENTRATI e c’è qualche dubbio

In casa Lazio si fanno i conti sulle condizioni dei giocatori appena rientrati dalle Nazionali: qualche dubbio da risolvere prima dell’Hellas

Giunta al termine la sosta nazionali, si fanno i conti in casa Lazio sulle condizioni dei giocatori rientrati a Formello. In vista c’è la partita all’Olimpico contro l’Hellas Verona e Baroni vuole tentare di recuperare quanti più calciatori possibili.

Oggi in campo alle 11 ci saranno i primi rientranti: Marusic, Guendouzi, Isaksen e Zaccagni. Da tenere d’occhio le condizioni di Patric, Romagnoli, Rovella, Dia e Castrovilli, ritrovato in campo lo scorso sabato. In difesa, con l’ex centrale del Milan non al meglio, scalpita il nuovo arrivato Gigot.