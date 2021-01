Lazio, sorpresa Akpa Akpro: se non parte titolare…subentra! Il dato

Lazio a metà stagione, Akpa Akpro: se non parte titolare…subentra! Il dato

La Lazio è al giro di boa, la metà della stagione è stata superata, domenica Milinkovic e compagni ripartiranno da Bergamo contro l’Atalanta, sarà la prima giornata del girone di ritorno. In questa prima metà di stagione Akpa Akpro è riuscito a guadagnarsi uno spazio che quasi nessuno in estate avrebbe creduto possibile. Il centrocampista ivoriano, che è partito dal primo minuto nell’ultima settimana – sia negli ottavi di Coppa Italia che contro il Sassuolo nell’ultima gara del girone di andata – si è distinto per applicazione e continuità negli allenamenti e un cambio di passo notevole, abbinato ad una buona personalità. Qualità che gli sono valse un piccolo record: l’ex Tolosa e Salernitana è il calciatore più subentrato dalla panchina di Simone Inzaghi, che lo ha premiato inserendolo in campo a gara in corso per ben 18 volte in stagione tra campionato e Champions League.