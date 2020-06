Lazio, su Sorare la possibilità di vincere la Card di Milinkovic FOTO

Grazie a Sorare è possibile giocare al Fantacalcio in un modo completamente innovativo. Tutto è in chiave digitale con Card e la tecnologia blockchain.

Tante squadre europee hanno preso parte a questo nuovo modo di vedere il calcio, tra cui anche la Lazio. La società ha dato oggi la possibilità di vincere la Card di Milinkovic, basta registrarsi al sito tramite il link pubblicato sui social del club capitolino.

📝 Sign-up to Sorare through this special link and get a chance of winning a Sergej Milinkovic Savic card

📣 The winner will be announced on 25th of June at 3PM on @SorareHQ

