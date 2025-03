Lazio, la società vicina ai tifosi dopo il match di Bologna

Le parole sui social del Club biancoceleste a seguito della pesante sconfitta inflitta dal Bologna: il messaggio della Lazio ai tifosi

L’ultima sconfitta in Serie A della Lazio contro il Bologna lascia non solo l’amaro in bocca per un’opportunità mancata, ma racchiude in sé l’esempio di molti dei problemi dei biancocelesti. La squadra di Baroni ha mostrato grosse difficoltà sin dai primi minuti e la società ha voluto scusarsi direttamente con i propri tifosi per una prestazione inadeguata.

Per questa ragione, ha pubblicato una foto sui social in cui figura la squadra che si reca insieme al proprio allenatore sotto il settore ospiti per assumersi le proprie responsabilità. Ecco la descrizione della foto che esplica il messaggio ultimo che il Club vuole dare: «Insieme».