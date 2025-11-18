 La Lazio presenta ufficialmente il nuovo falconiere: svelata l’identità dell’uomo che guiderà l’aquila biancoceleste – VIDEO
6 ore ago

marcolin-aquila
Lazio, rivelato il nuovo custode dell’aquila simbolo del club biancoceleste: la società mostra immagini e dettagli – VIDEO

La Lazio ha annunciato, tramite un video diffuso sui propri canali ufficiali, l’avvio di un concorso dedicato ai tifosi. L’iniziativa permetterà al pubblico biancoceleste di scegliere il nuovo nome dell’aquila che sostituirà Olympia nelle tradizionali esibizioni che precedono le partite.

Il filmato celebra il simbolo storico della squadra, accompagnato dai cori dei sostenitori e dalla celebre frase tratta dal film The Eagle. In questo contesto sono state svelate le prime immagini del nuovo rapace destinato a diventare protagonista delle gare casalinghe.

Tra le sequenze mostrate compare anche il volto del nuovo falconiere della Lazio. La società, tuttavia, non ha ancora rivelato la sua identità, che con ogni probabilità sarà resa nota nei prossimi giorni.

