Lazio, si è conclusa la campagna abbonamenti: il dato a confronto con le passate stagione. Tutti i dettagli

Terminata la campagna abbonamenti della Lazio 2024-2025 con 26.000 tessere vendute. Ottimo risultato per i capitolini che non si discosta di molto da quello ottenuto nella passata stagione. I 30333 (record assoluto dell’era Lotito) furono il risultato finale dopo la riapertura, ma alla chiusura del 13 agosto erano state sottoscritte 28400 tessere. Come sottolinea Il Corriere dello Sport, solo in quattro occasioni sono stati sottoscritti più abbonamenti.

Oltre alla passata stagione gli altri numeri più alti si sono registrati nel 2004-2005 ( 28.731), nel 2009-2010(27.334) e nel 2022-2023 (26.193). L’ultimo dato dovrebbe essere superato con le possibile riaperture. Oggi scatta la vendita dei biglietti per la gara con il Venezia con obiettivo minimo di superare i 30mila spettatori.