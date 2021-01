Inzaghi, e ora? Settimana della verità per Cataldi e Strakosha

Lazio, settimana della verità per Cataldi e Strakosha

È la settimana della verità per la questione portiere. In casa Lazio Strakosha non gioca una partita da titolare da Lazio-Udinese 1-3, mentre a Cataldi è stato preferito Escalante con Benevento, Napoli, Milan e Genoa. Danilo quando subentrato non ha mai demeritato, e scalpita per avere una chance complice la squalifica di Leiva con la Fiorentina. Il brasiliano non è apparso in grande condizione al Marassi e con i toscani sarà fermato dal giudice sportivo: probabile che tra Escalante e Cataldi sia staffetta. Nelle prossime settimane Serie A e Coppa Italia il numero 32, che attende con grande professionalità e serietà negli allenamenti, potrebbe avere occasioni importanti per mettersi in mostra. In porta Inzaghi è chiamato a far rivivere un ballottaggio che in realtà non è quasi mai esistito data la costante titolarità dello spagnolo. L’albanese dovrebbe riprendersi i pali in Coppa Italia col Parma.