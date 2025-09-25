Lazio, a caccia di riscatto contro il Genoa: ecco l’arbitro designato per il monday night

Lazio, a caccia di riscatto contro il Genoa nella sfida di Serie A: l’arbitro Ayroldi designato per il monday night

Dopo la sconfitta nel derby capitolino, la Lazio di Maurizio Sarri – tecnico toscano noto per il suo calcio offensivo e per la ricerca costante del possesso palla – è chiamata a rialzare la testa. I biancocelesti non possono permettersi ulteriori passi falsi se vogliono restare agganciati alla zona europea della classifica di Serie A. Il prossimo ostacolo sarà il Genoa di Patrick Vieira, ex centrocampista francese campione del mondo nel 1998 e oggi allenatore dei rossoblù, squadra che si sta distinguendo per solidità difensiva e capacità di ripartenza.

Una sfida complicata per la Lazio

Il match, valido per la prossima giornata di campionato, si giocherà nel tradizionale monday night. La Lazio dovrà fare i conti con diverse assenze a centrocampo: un reparto già ridotto che costringerà Sarri a soluzioni alternative, forse con l’impiego di Matías Vecino, centrocampista uruguaiano esperto e duttile, o con l’avanzamento di Danilo Cataldi, regista cresciuto nel vivaio biancoceleste.

Il Genoa, dal canto suo, con Vieira ha dato alla squadra un’identità chiara: compattezza, pressing alto e sfruttamento delle palle inattive.

La sestina arbitrale

La Lega Serie A ha ufficializzato la designazione arbitrale per la sfida. A dirigere l’incontro sarà Giovanni Ayroldi, fischietto pugliese con già diverse presenze in massima serie. Al suo fianco ci saranno gli assistenti Cecconi e Zingarelli, mentre il ruolo di quarto uomo è stato affidato a Zanotti. Al VAR ci sarà Rosario Abisso, con Dionisi come AVAR. Una sestina di esperienza, chiamata a gestire una gara che si preannuncia intensa e combattuta.

Obiettivo riscatto

Per la Lazio, la partita contro il Genoa rappresenta molto più di tre punti: è un test di maturità e di carattere. Vincere significherebbe non solo cancellare la delusione del derby, ma anche rilanciare le ambizioni stagionali. Il Genoa, invece, proverà a confermare il buon momento e a strappare un risultato prestigioso all’Olimpico.

Il monday night promette spettacolo e tensione: due squadre con obiettivi diversi, ma con la stessa voglia di dimostrare il proprio valore.