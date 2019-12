Lazio, biancocelesti migliori in Serie A per pericolosità media al tiro: la statistica

Lazio, altra statistica che premia i biancocelesti di mister Inzaghi. Nessuno in Serie A come pericolosità media al tiro

In attesa del match tra Lazio e Juventus, in programma sabato alle ore 20:45 allo stadio Olimpico ecco un’altra curiosa statistica della squadra di mister Inzaghi. Come riporta Calciodatato infatti i biancocelesti sono la miglior squadra in Serie A per pericolosità media al tiro.

Le sue conclusioni infatti hanno in media il 13.1% di probabilità di finire in gol. Il 24% in più rispetto alla media del campionato italiano. A seguire il Bologna, l’Atalanta, il Verona e la Roma.