Lazio, senti Vazquez: «In estate il Siviglia deciderà se tenermi o meno»

Lazio, Franco Vazquez potrebbe lasciare il Siviglia in estate: il tutto dipenderà dalla volontà del club spagnolo

Il Tucu Correa lo ha chiamato alla Lazio così un po’ per gioco un po’ no e Franco Vazquez potrebbe essere un profilo interessante per i biancocelesti. Queste le parole del giocatore ai microfoni di Mundo Deportivo.

«Da contratto mi manca ancora un anno col Siviglia, tutto dipende da quello che vorrà fare il club con me. Una volta che sarà finito il campionato decideremo quale sarà la cosa migliore da fare, per me e per la società. Da contratto dovrei restare, ma ripeto serve capire quali saranno le idee del club, se mi vorranno vendere o se vorranno proseguire con me».