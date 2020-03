Correa si improvvisa chef e chiama Vázquez alla Lazio – FOTO

Correa, simpatico siparietto dell’argentino che ieri sera ha cucinato in diretta su Instagram e poi ha spedito un invito speciale

I giocatori se ne inventano di tutti i colori per passare il tempo in questa lunga quarantena a cui sono costretti da ormai quasi un mese. Difficile per un atleta abituato al campo abituarsi a stare a casa soprattutto se lontano dalla famiglia come è per Correa.

Ieri sera l’argentino in diretta su Instagram ha cucinato le empanadas, piatto tipico argentino. Un cuoco provetto insomma come ha confermato proprio il centrocampista del Siviglia Franco Vázquez. Subito pronta la replica del Tucu: “Vieni alla Lazio e ti cucino quello che vuoi”.