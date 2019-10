Lazio senti Petkovic: «Con più costanza, sei da quarto posto!»

Vladimir Petkovic, l’aalenatore dello storico 26 maggio, è tornato a parlare di Lazio e delle possibilità di centrare la Champions

Vladimir Petkovic torna a parlare di Lazio. L’ex tecnico biancoceleste, attualmente alla guida della Svizzera, è stato raggiunto dai microfoni di Tuttomercatoweb.com per fare il punto sulla situazione biancoceleste: «La Lazio sta facendo bene. Con un po’ di costanza in più può lottare per i primi quattro posti. La lotta è aperta, c’è ovviamente la Lazio, così come l’Atalanta. Per i bergamaschi sarà un anno difficile perché non sono abituati a lottare a questi livelli. È un’ottima squadra, con un bel gioco».

SINISA MIHAJLOVIC – «Gli auguro tutto il bene possibile. Il calcio è un gioco, la vita ha difficoltà serie. Sinisa ha un grande carattere, una forza vera. Quello che sta facendo è straordinario, davvero. Per quanto riguarda la partita contro la Juventus invece, dopo la sosta delle Nazionali può esserci qualche sorpresa. Bisogna sempre giocare al massimo».