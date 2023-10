Lazio, senti Brambati: «Mi ha deluso contro il Feyenoord, si è fatta sovrastare sotto tutti i punti di vista»

Brambati, l’opinionista esprime il suo parere sulle sfide delle italiane in Champions soffermandosi sulla Lazio

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Brambati ha analizzato la due giorni di Champions League e le sfide delle italiane compresa la Lazio. Le sue parole

SOVRASTATA – Voti positivi a Inter e Napoli perché hanno vinto ma non hanno convinto comunque. Sono state messe in difficoltà dalle squadre meno forti del girone. Voto positivo solo per la vittorie

Il voto negativo lo dò al Milan e alla Lazio perché mi hanno deluso dal punto di vista del gioco. Ho visto due squadre sovrastate, soprattutto la Lazio, dal ritmo e dall’aggressività del Feyenoord. E un Milan con idee confuse e senza identità. C’è scollamento tra i reparti. Thiaw è indietro e Tomori non è più quello dello Scudetto

Capisco che hai di fronte Mbappé, ma in quel momento andava marcato a uomo e non puoi permettergli di girarsi e segnare. E lasciamo stare la polemica Calabria-Pioli. Anche la disamina dell’allenatore è diversa dalla mia, sembra abbia visto un’altra partita. Mi sembra un’esagerazione che ha tenuto bene il campo per 60 minuti