Lazio, Sensini: l’ex difensore rende nota la sua top 11: presenti due ex biancocelesti

Lazio, l’ex difensore rende nota la sua formazione con i migliori undici di tutti i tempi: tra costoro ci sono due vecchie conoscenze

Nella gloriosa storia della serie A si sono susseguiti numerosi calciatori che hanno anche lasciato il segno in modo indelebile. Sensini, ex conoscenza del nostro campionato, ha reso nota la sua top 11 inserendo anche due ex Lazio

In porta Buffon, in difesa da destra a sinistra Zanetti, Thuram, Cannavaro, Maldini; in mediana Simeone, Redondo, Veron; sulla trequarti Messi e Maradona alle spalle di Batistuta. Come allenatore Carlo Ancelotti.