Lazio, sei l’unica italiana imbattuta in Champions: ecco le altre

La Lazio è l’unica italiana imbattuta in Champions: insieme a lei altri 6 top team

Non tutti si sarebbero aspettati un impatto così positivo da parte della Lazio in Champions League. Dopo sole 3 giornate, Inzaghi aveva già eguagliato il bottino della rosa di Delio Rossi nell’ultima apparizione dei biancocelesti nella massima competizione europea. Dopo il match contro lo Zenit, lo score è aumentato ulteriormente e il passaggio del turno è ad un passo. Non solo: la Lazio è l’unica squadra imbattuta tra le italiane in Champions League. Insieme a lei, altri 6 top team: due tedeschi, Bayern Monaco e Borussia Mönchengladbach, due inglesi, Manchester City e Chelsea, e due spagnole, Siviglia e Barcellona.