Lazio, sei la più sfortunata d’Europa: la traversa di Bologna è il settimo legno della stagione

Il legno colpito da Correa in Bologna-Lazio è il settimo colpito dalla squadra in stagione: nessuno in Europa ha fatto ‘meglio’

La Lazio ha terminato il primo tour de force della stagione con un pareggio. Il 2-2 contro il Bologna ha lasciato tanto amaro in bocca, soprattutto per il rigore fallito da Correa ad una manciata di minuti dal triplice fischio di Orsato. Se il Tucu avesse segnato, avrebbe ‘regalato’ la vittoria alla squadra, consentendole di ottenere tre fondamentali punti per la corsa al quarto posto. Il tiro dell’argentino ha colpito il legno, il settimo dall’inizio della stagione dei biancocelesti. Nessun’altra squadra, nei migliori cinque campionati europei, ha fatto ‘meglio’. La sfortuna della Lazio valica, dunque, i confini dell’Italia.