Lazio, seduta a ranghi ridotti: Hoedt si allena a parte

A Formello Inzaghi ha ancora pochi uomini a disposizione. Si allena a parte Wesley Hoedt.

Ancora pochi gli uomini a disposizione del tecnico Simone Inzaghi. Ai giocatori impegnati con le rispettive nazionali (10), sia aggiungono gli infortunati. Per questo, ben 7 giocatori della Primavera si sono aggregati alla prima squadra quest’oggi.

Domani, ore 10:30, ci saranno le visite mediche di Wesley Hoedt, il quale al momento sta svolgendo un allenamento a parte (scenderà in campo oggi). A completa disposizione invece Andreas Pereira e Vedat Muriqi, apparsi un un buono stato di forma sotto gli occhi scrutanti del direttore sportivo Igli Tare, in compagnia di Alessandro Matri.