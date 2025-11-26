 Lazio, incombe la scadenza: Lotito chiamato a consegnare la relazione finanziaria alla commissione di vigilanza
4 ore ago

As Roma 19/03/2023 - campionato di calcio serie A / Lazio-Roma / foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: Claudio Lotito

Relazione finanziaria Lazio, scadenza imminente: Lotito atteso dalla nuova commissione di vigilanza

Il mercato di gennaio della Lazio sarà a saldo zero: manca soltanto l’ufficialità, attesa per metà dicembre. Come riportato dal Corriere dello Sport, entro domenica il club dovrà consegnare alla nuova Authority di vigilanza la fotografia dei conti al 30 settembre, documento già pronto ma non ancora inviato.

La relazione servirà a stabilire le limitazioni imposte alla società, in particolare rispetto al parametro dello 0,8 sul costo del lavoro allargato. Un indice che diventerà ancora più stringente in estate, quando scenderà a 0,7, aumentando il rischio di un nuovo blocco del mercato. La situazione appare delicata e richiede grande attenzione da parte della dirigenza.

Lotito, in passato, ha spesso trovato soluzioni last minute per aggirare gli ostacoli, ma già nella scorsa sessione – bloccata per una “svista” – non era riuscito a intervenire. Operare a saldo zero può rappresentare un vantaggio per lui, permettendo di autofinanziare eventuali acquisti senza spese aggiuntive. Tuttavia, lo scenario estivo preoccupa: se non verranno corretti i parametri, il rischio di un vero e proprio dramma sportivo-finanziario è concreto.

