Lazio-Sassuolo, tutte le info sull’iniziativa Bus Insieme. Per la sfida sarà riproposto il servizio di Bus Sharing per lo Stadio Olimpico



Tramite un comunicato ufficiale la Lazio comunica che per la sfida contro il Sassuolo in programma mercoledì 3 maggio alle ore 21:00, sarà riproposto il servizio di Bus Sharing per lo Stadio Olimpico riservato ad un limitato numero di posti. Di seguito le info:

COMUNICATO– «La S.S. Lazio e BusInsieme comunicano che in occasione di Lazio–Sassuolo in programma mercoledì 3 maggio alle ore 21:00, sarà riproposto il servizio di Bus Sharing per lo Stadio Olimpico riservato ad un limitato numero di posti. I pullman, che si muoveranno da 7 diverse zone della città, giungeranno allo Stadio Olimpico nei pressi del piazzale della Farnesina in Via Della Macchia Della Farnesina. I 7 punti di incontro (e di partenza) distribuiti in varie zone della città sono i seguenti»

