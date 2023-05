Lazio Sassuolo: Sarri lo rilancia titolare! Si gioca la conferma futura

Per la sfida di questa sera tra Lazio e Sassuolo Maurizio Sarri è intenzionato a dare una nuova chance a Marcos Antonio

La partita di questa sera tra Lazio e Sassuolo non sarà importante solo per la corsa Champions League. Come riferisce Il Messaggero infatti, Maurizio Sarri è intenzionato a rispolverare dall’inizio Marcos Antonio per quella che sarebbe la quinta volta da titolare del brasiliano.

Il classe 2000 si gioca la conferma: un ottimo finale di stagione potrebbe spingere la società a non sacrificarlo nel prossimo calciomercato Lazio.