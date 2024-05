Lazio-Sassuolo, pronto l’omaggio dell’Olimpico a Eriksson: tanti OSPITI attesi allo stadio per l’ex tecnico biancoceleste

Due giorni alla sfida dello stadio Olimpico che vedrà Lazio e Sassuolo scendere in campo per l’ultima gara della stagione per entrambe le squadre. Il match sarà occasione per omaggiare anche Sven Goran Eriksson, ex allenatore biancoceleste, che sarà presente allo stadio.

Come riporta il Corriere dello Sport sono attesi tanti altri ex biancocelesti per omaggiare il tecnico svedese: Marcelo Salas, Guerino Gottardi, Giuseppe Pancaro, Roberto Baronio e altri ancora.