Sassuolo, allarme per De Zerbi: Berardi out, Ferrari prova il recupero

Sassuolo-Lazio, problemi di rosa per De Zerbi: Berardi out fino a dicembre. Speranza Ferrari per il rientro

Nonostante la sosta nazionale, si pensa già a Sassuolo-Lazio, in programma domenica 24 novembre alle 15:00. In casa neroverde soprattutto, c’è preoccupazione per l’attacco: Domenico Berardi sarà indisponibile per De Zerbi a causa di una lesione dell’adduttore della gamba sinistra. Secondo Sky Sport infatti, il numero 25 sarà fuori per almeno tre settimane. Speranza invece per Gian Marco Ferrari: secondo SassuoloNews.net il difensore centrale potrebbe recuperare in tempo contro i biancocelesti.