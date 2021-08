Amichevole Lazio Sassuolo: finisce 1-1, buona prova dei biancocelesti

Finisce in pareggio l’ultimo test amichevole pre-campionato della Lazio contro il Sassuolo. Succede tutto nel primo tempo

Buon Pari. Termina con un pareggio la pre season della Lazio. Contro il Sassuolo sono decisive le reti di Akpa Akpro risponde Traoré, entrambe nel primo tempo. Buona prova dei biancocelesti che eccetto per i primi quindici minuti del match hanno sempre avuto il controllo del match. Il Sassuolo si è fatto vedere solo con qualche sussulto come quello che ha portato al gol e due pali colpiti con Lopez e Scamacca. La Lazio invece oltre al gol ha sprecato due occasioni con Immobile e non ne ha concretizzate altrettante nella ripresa prima con Romero, poi con Andre Anderson, con la palla che ha ballato sulla linea della porta senza mai entrare. Ai punti avrebbero vinto i biancocelesti. Va comunque sottolineato che la squadra di Sarri ha giocato molto meglio nella ripresa dopo l’ingresso di Luis Alberto, diventato anche capitano dopo l’uscita di Immobile. Ora l’Empoli, da sabato si fa sul serio.