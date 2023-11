Lazio, Sarri non si fida: non vuole saperne di schierare quel giocatore

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, non si fida di Mario Gila: Romagnoli e Patric costretti agli straordinari nelle prossime tre partite

Come riporta Il Messaggero, nelle prossime tre partite della Lazio contro Salernitana, Celtic e Cagliari la coppia difensiva composta da Romagnoli e Patric sarà costretta agli straordinari.

Maurizio Sarri infatti non si fida minimamente di Mario Gila, fermo a zero minuti, e non ha nessuna intenzione di schierarlo.