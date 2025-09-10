 Lazio, possibile sorpresa contro il Sassuolo: Sarri ha scelto lui per partire dall’inizio? Le ultime
3 ore ago

Sarri
Dc Roma 20/07/2025 - amichevole / Lazio-Lazio U20 / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: Maurizio Sarri

Lazio, possibile sorpresa contro il Sassuolo: Sarri ha scelto lui per partire dall’inizio? Le ultimissime sui biancocelesti

Potrebbe esserci una novità a sorpresa nel centrocampo della Lazio che affronterà il Sassuolo. Tra i candidati per il ruolo di mezzala sinistra, infatti, sta guadagnando quota il nome di Reda Belahyane. Il giovane marocchino, arrivato a Roma come regista, sta completando con successo il percorso di trasformazione in incursore, un progetto tattico fortemente voluto da Maurizio Sarri.

Il suo eccellente spezzone di partita contro il Verona, impreziosito dall’assist vincente per il gol del 4-0 di Dia, ha confermato i grandi progressi nel nuovo ruolo. A differenza dei suoi diretti concorrenti, Belahyane ha avuto il vantaggio di rimanere a Formello durante la sosta per le nazionali. Come sottolinea La Repubblica, questo ha permesso a Sarri di lavorare intensamente con lui, accelerandone l’apprendimento dei movimenti e dei meccanismi richiesti a una mezzala.

La sua candidatura per una maglia da titolare è rafforzata dalla situazione degli altri interpreti del ruolo. Dele-Bashiru è rientrato solo di recente dagli impegni con la nazionale nigeriana, mentre Matias Vecino si è riunito al gruppo soltanto ieri dopo un lungo infortunio. Per questo, l’ipotesi di vedere Belahyane in campo dal primo minuto contro il Sassuolo è tutt’altro che da escludere.

Un’eventuale promozione a titolare sarebbe un trampolino di lancio importante anche per le sue ambizioni personali. Con il Marocco già qualificato per i Mondiali del 2026, l’obiettivo del centrocampista è quello di ritagliarsi un posto nella rosa della nazionale, un sogno che passa inevitabilmente da prestazioni di alto livello con la maglia della Lazio.

