Lazio, Sarri può sorridere: ecco i nuovi rinforzi per la stagione biancoceleste!

Lazio, il tecnico Sarri può sorridere: ecco i nuovi rinforzi per la stagione biancoceleste! Tutti i dettagli e le ultimissime

In un’estate senza colpi di mercato, la Lazio di Maurizio Sarri – tecnico toscano noto per il suo calcio organizzato e offensivo – potrebbe aver trovato i suoi rinforzi in casa. Si tratta di Oliver Provstgaard, difensore centrale danese classe 2002, e Reda Belahyane, centrocampista franco-marocchino del 2003. Entrambi sono arrivati a Roma lo scorso gennaio, ma sotto la gestione di Marco Baroni hanno avuto pochissimo spazio: appena due presenze per il primo e sei per il secondo.

Con l’arrivo di Sarri, la situazione sembra essere cambiata radicalmente. Il tecnico ha deciso di dare fiducia ai due giovani, non solo per necessità legate al blocco del mercato, ma anche per le prospettive di crescita che offrono: 22 anni per Provstgaard e 21 per Belahyane.

Provstgaard, sicurezza in difesa

Il centrale danese ha già collezionato due presenze da titolare nelle prime giornate di campionato, contro Como e Verona. Schierato al fianco di Mario Gila, ha mostrato solidità difensiva, attenzione nelle marcature e personalità nell’impostare l’azione dal basso, qualità fondamentali nel sistema di Sarri. Il rientro di Alessio Romagnoli dalla squalifica lo riporterà momentaneamente in panchina, ma il tecnico sembra intenzionato a considerarlo una pedina importante per la rotazione difensiva.

Belahyane, duttilità e visione di gioco

Per il centrocampista franco-marocchino, il cambio di guida tecnica ha significato anche un cambio di ruolo. Nato come regista, Sarri lo ha spostato a mezzala, intuendone le capacità di inserimento e la visione offensiva. Contro il Verona, entrato dalla panchina, ha servito un assist decisivo a Boulaye Dia, confermando di poter incidere anche a gara in corso.

Una scommessa a lungo termine

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la scelta di puntare su Provstgaard e Belahyane non è solo frutto delle circostanze, ma di una strategia mirata a valorizzare giovani di talento. Dopo sei mesi in ombra, i due sembrano pronti a ritagliarsi un ruolo da protagonisti nella stagione biancoceleste.

Se continueranno su questa strada, Sarri potrebbe aver trovato due rinforzi “interni” capaci di dare nuova linfa alla Lazio, dimostrando che, a volte, il miglior acquisto è già in rosa.