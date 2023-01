Lazio, Sarri non si dà pace: 11 punti persi da rimonte subite. Il tecnico non ha ancora metabolizzato la batosta di Lecce

In casa Lazio brucia ancora il ko subito contro il Lecce. La quarta rimonta concessa in questo girone di andata dopo Sampdoria, Napoli e Salernitana, ha portato a 11 il conto dei punti persi dai biancocelesti in situazioni di vantaggio. Un’infinità se si pensa a una corsa per il quarto posto per la quale diventa determinante anche il dettaglio. Sarri lo sa, e per questo non si dà ancora pace.

Non è bastato il vis a vis di tre giorni fa con la squadra in palestra, nemmeno quello inaspettato dell’altro ieri con Lotito. L’unica differenza è che a 24 ore dal fischio d’inizio è stato il silenzio a farla da padrone a Formello, nella speranza del tecnico sinonimo di concentrazione. È proprio la difficoltà nel rimanere ancorati alle partite che il Comandante e il suo staff non riescono a migliorare. I cali mentali ereditati dalla gestione Inzaghi tornano ciclicamente e a dimostrarlo non sono solamente le rimonte subite.