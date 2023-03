Lazio, Sarri o Tare? Ecco quando arriverà la scelta definitiva di Lotito

In casa Lazio è ancora aperta la questione legata al rapporto tra Sarri e Tare. Lotito chiamato a scegliere: ecco quando

Come riferito dal Corriere dello Sport, in casa Lazio è ancora aperta la questione relativa al rapporto, ormai ridotto ai minimi termini, tra Sarri e Tare. Tante le domande che si annidano sul tema:

Chi condurrà il mercato? Ci sarà ancora il DS Tare? In caso di separazione, Lotito promuoverà Angelo Fabiani da DS e si riferiranno totalmente a Sarri? Sono domande senza risposta, per adesso. Sarri spinge per parlare con il presidente di mercato e gli piacerebbe capire se deciderà per la svolta (da lui auspicata) o meno. Chissà se Lotito lo accontenterà durante la pausa, del resto ha promesso a Sarri di essere più presente a Formello. Prima di giugno sarà difficile capire cosa accadrà rispetto alla direzione sportiva.