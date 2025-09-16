Lazio, Sarri riflette su Nuno Tavares: il terzino sotto esame in vista del derby. Il terzino portoghese in dubbio

La Lazio ha iniziato la stagione con enormi difficoltà, e, tolta la vittoria contro il Verona, i problemi sono evidenti. Per rimettersi in carreggiata, la squadra deve ritrovare brillantezza e continuità, soprattutto nei singoli. Tra i giocatori che sembrano lontani dal livello mostrato nella passata stagione c’è Nuno Tavares, che non ha saputo dare la scossa sperata nelle ultime uscite.

Una prestazione deludente contro il Sassuolo

Il portoghese, rimasto in campo fino al fischio finale contro il Sassuolo, ha avuto un impatto molto limitato. Si è concentrato principalmente su compiti difensivi, contenendo Berardi senza spingersi troppo in avanti. Un anno fa, durante il suo arrivo in Italia, Tavares aveva messo a segno 8 assist tra agosto e ottobre, dimostrando la sua capacità di incidere anche in fase offensiva. Contro i neroverdi, però, il suo contributo è stato scarso: poche discese sulla fascia, una chiusura difensiva positiva e qualche calcio piazzato nel finale, quando la Lazio tentava un assalto disperato.

Le aspettative di Sarri e la fiducia nel suo potenziale

Tavares, che doveva essere uno dei protagonisti sulla fascia, ha deluso le aspettative. La sua forza propulsiva, che tanto aveva brillato lo scorso anno, è rimasta inespressa, e contro il Sassuolo non è riuscito a fare la differenza nemmeno sulle corsie laterali, dove i neroverdi hanno ben coperto ogni varco. Nonostante ciò, Sarri continua a credere nel suo potenziale. L’allenatore biancoceleste difficilmente rinuncerà a un giocatore che può spaccare la partita con la sua velocità e le sue accelerazioni. Sarri si augura che Tavares ritrovi l’atteggiamento giusto e possa fare la differenza nel prossimo derby, dove la Lazio avrà bisogno della sua freschezza e della sua capacità di attaccare.