 Lazio, Sarri riflette su Nuno Tavares: il terzino sotto esame in vista del derby
Connect with us

News

Lazio, Sarri riflette su Nuno Tavares: il terzino sotto esame in vista del derby

News

Milinkovic Savic, ritorno alla Lazio possibile? Spunta fuori una nuova indiscrezione

News

Tavares, la Lazio si aspetta di più. Ecco cosa pretende Maurizio Sarri da lui

News

Classifica aggiornata Serie A, ecco il tabellino dopo il terzo turno: le posizioni!

News

Vecino, riuscirà a recuperare il centrocampista per la sfida contro la Roma? Le ultime

News

Lazio, Sarri riflette su Nuno Tavares: il terzino sotto esame in vista del derby

Lazio news 24

Published

3 ore ago

on

By

tavares
As Frosinone 26/07/2025 - amichevole / Avellino-Lazio / foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: Nuno Tavares

Lazio, Sarri riflette su Nuno Tavares: il terzino sotto esame in vista del derby. Il terzino portoghese in dubbio

La Lazio ha iniziato la stagione con enormi difficoltà, e, tolta la vittoria contro il Verona, i problemi sono evidenti. Per rimettersi in carreggiata, la squadra deve ritrovare brillantezza e continuità, soprattutto nei singoli. Tra i giocatori che sembrano lontani dal livello mostrato nella passata stagione c’è Nuno Tavares, che non ha saputo dare la scossa sperata nelle ultime uscite.

Una prestazione deludente contro il Sassuolo

Il portoghese, rimasto in campo fino al fischio finale contro il Sassuolo, ha avuto un impatto molto limitato. Si è concentrato principalmente su compiti difensivi, contenendo Berardi senza spingersi troppo in avanti. Un anno fa, durante il suo arrivo in Italia, Tavares aveva messo a segno 8 assist tra agosto e ottobre, dimostrando la sua capacità di incidere anche in fase offensiva. Contro i neroverdi, però, il suo contributo è stato scarso: poche discese sulla fascia, una chiusura difensiva positiva e qualche calcio piazzato nel finale, quando la Lazio tentava un assalto disperato.

Le aspettative di Sarri e la fiducia nel suo potenziale

Tavares, che doveva essere uno dei protagonisti sulla fascia, ha deluso le aspettative. La sua forza propulsiva, che tanto aveva brillato lo scorso anno, è rimasta inespressa, e contro il Sassuolo non è riuscito a fare la differenza nemmeno sulle corsie laterali, dove i neroverdi hanno ben coperto ogni varco. Nonostante ciò, Sarri continua a credere nel suo potenziale. L’allenatore biancoceleste difficilmente rinuncerà a un giocatore che può spaccare la partita con la sua velocità e le sue accelerazioni. Sarri si augura che Tavares ritrovi l’atteggiamento giusto e possa fare la differenza nel prossimo derby, dove la Lazio avrà bisogno della sua freschezza e della sua capacità di attaccare.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.