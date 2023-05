Lazio, Sarri fissa le date per il ritiro estivo di Auronzo: i dettagli

Il tecnico toscano ha già fissato le date per l’inizio del ritiro estivo

Qualificarsi in Champions e pensare alla prossima stagione, questo è il diktat imposto da Maurizio Sarri alla sua Lazio.

In vista della prossima stagione, come riportato da Il Messaggero, la società è già al lavoro e avrebbe già fissato le date per l’inizio del ritiro estivo ad Auronzo: si parla di due settimane, dall’11 luglio al 28, ancora però in attesa di conferma ufficiale da parte del club.