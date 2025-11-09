Lazio, Sarri punta sui falsi 9: contro l’Inter la sfida più difficile, tra tabù da sfatare a San Siro e...

Sarri e la Lazio tra difesa solida e attacco fragile: il tecnico si affida ai falsi 9, ma contro l’Inter… Le ultimissime notizie

I centravanti della Lazio faticano a lasciare il segno, mentre le ali provano a colmare il vuoto. Sarri ha chiesto nuovi colpi a Zaccagni e Isaksen, con il capitano vicino a raggiungere il traguardo delle 50 partecipazioni a gol in Serie A con la maglia biancoceleste. “Abbiamo solo falsi nueve”, ha ironizzato Sarri, sottolineando come Castellanos sia assente e né lui né Dia riescano a garantire la continuità di un vero centravanti. Per questo il tecnico si affida ancora agli esterni per reti e assist, aspettandosi da Isaksen una crescita più costante dopo i lampi mostrati contro la Juve.

Sul piano difensivo, Sarri ha trovato equilibrio: la Lazio subisce meno gol rispetto alla scorsa stagione, ma la riduzione delle reti incassate è proporzionale a quella dei gol segnati. L’allenatore ha perso Taty e Cancellieri, ha ritrovato Isaksen solo di recente e deve fare i conti con il calo di rendimento di Zaccagni. Dia, titolare per sette partite di fila, non ha mai segnato e nelle ultime due gare non ha nemmeno tentato un tiro. La mancanza di un riferimento offensivo costringe Sarri a distribuire la responsabilità del gol tra più giocatori.

Ora la sfida più impegnativa: l’Inter di Chivu, miglior attacco della Serie A, contro la Lazio che vanta il maggior numero di clean sheet. I nerazzurri sono la squadra che produce più conclusioni dopo un recupero offensivo e più tiri nello specchio, un doppio pericolo per i biancocelesti. Inoltre, la Lazio non vince a San Siro in campionato dal marzo 2019 e nelle ultime cinque sfide tra le due formazioni si è registrata una media di 3.4 gol a partita, con entrambe le squadre sempre a segno.

