Pedro Lazio, contro l’Inter per lo spagnolo la grande chance di cambiare passo: il motivo e cosa si attende Sarri da lui

Pedro Lazio: l’Inter nel destino del campione spagnolo. Il giocatore biancoceleste è chiamato ad alzare il livello della sua prestazione.

La storia di Pedro sembra scritta dal destino. Era il 18 maggio, appena pochi mesi fa, quando lo spagnolo firmò una delle sue serate più memorabili in Serie A. Con una doppietta a San Siro, Pedro gelò l’Inter e consegnò di fatto lo scudetto al Napoli di Antonio Conte. Quell’impresa lo rese un idolo per i tifosi partenopei – tanto da meritarsi una statuetta nel presepe napoletano – e un incubo per il popolo nerazzurro. Nessuna vendetta personale, solo la solita professionalità di un campione abituato a decidere le grandi partite. Fu anche il simbolo dell’ultimo sussulto della Lazio nella corsa Champions, poi svanita all’ultima giornata contro il Lecce.

Da allora, però, lo scenario è cambiato. Come riporta il Corriere dello Sport, Pedro non è più riuscito a replicare quelle prestazioni. Nella scorsa stagione aveva chiuso con 10 gol in Serie A e 4 in Europa League, ma in questa è ancora a secco. La condizione fisica non è delle migliori e il ruolo nel 4-3-3 di Maurizio Sarri lo penalizza: da esterno deve coprire molti metri di campo, mentre da falso nove tende a restare troppo isolato. L’allenatore lo utilizza spesso a partita in corso, come contro il Cagliari, quando ha giocato appena sei minuti per far rifiatare Isaksen.

Eppure, chi conosce Pedro sa che basta una scintilla per riaccendere la sua classe. E quella scintilla potrebbe arrivare proprio contro l’Inter, la sua vittima preferita. Ai nerazzurri ha segnato cinque volte, più che a qualsiasi altra squadra italiana. Contro Cristian Chivu, lo scorso 28 aprile, mise a segno una delle tre doppiette realizzate in Italia. Dati che rendono la sfida di San Siro ancora più speciale: lo stadio dove scrisse una pagina indimenticabile della sua carriera potrebbe tornare a essere il teatro della sua rinascita.

A 38 anni, Pedro sa che questa sarà la sua ultima stagione con la Lazio. Lo ha detto apertamente, ma non ha intenzione di vivere da comparsa. Vuole chiudere lasciando un segno, da protagonista, come ha sempre fatto nelle sue esperienze vincenti con Barcellona, Chelsea e Roma. La partita contro l’Inter rappresenta quindi molto più di una semplice tappa di campionato: è una sfida con il tempo, con il passato e con se stesso.

Per Pedro San Siro può tornare il luogo dei sogni. Lì dove tutto è cominciato, può scrivere un nuovo capitolo della sua leggenda.