 Lazio, Sarri in diretta per analizzare il match contro il Sassuolo: appuntamento domani alle 12
Lazio, Sarri in diretta per analizzare il match contro il Sassuolo: appuntamento domani alle 12

Lazio, tensione in panchina: battibecco tra Rovella e Pellegrini con alcuni tifosi biancocelesti

Sassuolo Lazio: spunta il retroscena tra Grosso e Sarri, ecco cosa si sono detti

Sarri lascia il Mapei Stadium senza parlare: tensione e riflessioni in casa Lazio?

Lazio, il derby come volano: obiettivo record abbonamenti nell'era Lotito. Tutti i dettagli

Lazio, Sarri in diretta per analizzare il match contro il Sassuolo: appuntamento domani alle 12

22 minuti ago

Sarri
Dc Roma 20/07/2025 - amichevole / Lazio-Lazio U20 / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: Maurizio Sarri

Lazio, il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri in diretta per analizzare il match contro il Sassuolo: appuntamento domani alle 12. I dettagli

Domani, alle ore 12.00, tutti i tifosi biancocelesti avranno un appuntamento da non perdere: Maurizio Sarri, allenatore della SS Lazio e tecnico toscano noto per il suo calcio offensivo e organizzato, sarà in diretta su sslazio.it e Lazio Style Radio per commentare la sfida contro il Sassuolo.

L’intervento di Sarri sarà l’occasione per ripercorrere i momenti salienti della partita, analizzare le scelte tattiche e condividere le sensazioni a caldo dopo il match. Il tecnico, che ha guidato la Lazio a importanti traguardi nelle ultime stagioni, offrirà la sua visione su ciò che ha funzionato e sugli aspetti da migliorare in vista dei prossimi impegni.

Analisi della gara e temi principali

La partita contro il Sassuolo, formazione emiliana allenata da un tecnico giovane e propositivo, ha rappresentato un banco di prova significativo per i biancocelesti. Sarri approfondirà i temi chiave dell’incontro.

Un appuntamento per i tifosi

L’evento sarà trasmesso in streaming sul sito ufficiale sslazio.it e in diretta radiofonica su Lazio Style Radio, canali ufficiali della società. Per i tifosi, sarà un momento per ascoltare direttamente dalla voce dell’allenatore le valutazioni post-partita, comprendere le scelte tecniche e respirare l’atmosfera dello spogliatoio.

