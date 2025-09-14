Lazio, Sarri in diretta per analizzare il match contro il Sassuolo: appuntamento domani alle 12

Lazio, il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri in diretta per analizzare il match contro il Sassuolo: appuntamento domani alle 12. I dettagli

Domani, alle ore 12.00, tutti i tifosi biancocelesti avranno un appuntamento da non perdere: Maurizio Sarri, allenatore della SS Lazio e tecnico toscano noto per il suo calcio offensivo e organizzato, sarà in diretta su sslazio.it e Lazio Style Radio per commentare la sfida contro il Sassuolo.

L’intervento di Sarri sarà l’occasione per ripercorrere i momenti salienti della partita, analizzare le scelte tattiche e condividere le sensazioni a caldo dopo il match. Il tecnico, che ha guidato la Lazio a importanti traguardi nelle ultime stagioni, offrirà la sua visione su ciò che ha funzionato e sugli aspetti da migliorare in vista dei prossimi impegni.

Analisi della gara e temi principali

La partita contro il Sassuolo, formazione emiliana allenata da un tecnico giovane e propositivo, ha rappresentato un banco di prova significativo per i biancocelesti. Sarri approfondirà i temi chiave dell’incontro.

Un appuntamento per i tifosi

L’evento sarà trasmesso in streaming sul sito ufficiale sslazio.it e in diretta radiofonica su Lazio Style Radio, canali ufficiali della società. Per i tifosi, sarà un momento per ascoltare direttamente dalla voce dell’allenatore le valutazioni post-partita, comprendere le scelte tecniche e respirare l’atmosfera dello spogliatoio.