Lazio, adesso Sarri chiede più gol a quell’attaccante! Può risolvere l’emergenza offensiva

Lazio, l’allarme gol si fa serio: Sarri chiede risposte e Noslin supera Dia nelle gerarchie mentre Castellanos fatica a ritrovare continuità

La Lazio continua a fare i conti con una preoccupante emergenza offensiva. L’ultimo gol di un attaccante risale al 23 novembre, firmato da Noslin contro il Lecce; prima ancora bisogna tornare al 29 settembre per la rete di Castellanos contro il Genoa, mentre Dia non segna addirittura dal 31 agosto contro il Verona. Numeri che raccontano da soli le difficoltà del reparto.

Castellanos resta il riferimento, ma non basta

Il centravanti argentino rimane il punto fermo dell’attacco biancoceleste e con ogni probabilità guiderà il reparto anche contro il Parma. È rientrato da poco dall’infortunio e non ha ancora i novanta minuti nelle gambe: per questo Sarri non può chiedergli di reggere da solo tutto il peso dell’offensiva. La staffetta, dunque, non è più un’opzione ma una necessità.

Dia o Noslin? Le gerarchie cambiano

Al momento, i dubbi sembrano pochi. Noslin sta scalando posizioni: nei minuti concessi ha mostrato vivacità, partecipazione e qualche lampo delle sue qualità, pur con margini di miglioramento. Dia, invece, non ha convinto nei primi mesi e presto partirà per la Coppa d’Africa, lasciando spazio proprio all’olandese. Secondo Il Corriere dello Sport, l’annuncio della convocazione è atteso nelle prossime ore.

Un attacco che fatica a trovare la via del gol

Tre punte a disposizione, ma segnare resta un’impresa. Castellanos è il titolare, mentre negli ultimi trenta minuti Sarri dovrà scegliere tra Dia e Noslin, in una rotazione continua che testimonia la ricerca di nuovi equilibri. Il tecnico biancoceleste è chiamato a trovare al più presto una soluzione a un problema che sta penalizzando pesantemente la squadra.

La Lazio ha bisogno di ritrovare gol, certezze e un attacco finalmente incisivo. Solo così potrà tornare a competere con continuità.

