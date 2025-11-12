Sarri Lazio, Cardone non ha dubbi: «Le tensioni ci sono, ma il comunicato del club sugli arbitri ha un significato chiaro»

Sarri Lazio: tensioni interne e obiettivi europei secondo Giulio Cardone. Il tecnico ha le idee molto chiare sul proprio futuro. I dettagli

Raggiunto dai microfoni di Radiosei, il giornalista de La Repubblica Giulio Cardone ha fatto il punto sul momento della Lazio guidata da Maurizio Sarri, soffermandosi sia sulle dinamiche interne tra tecnico e società sia sulle questioni legate alla gestione delle partite. Secondo Cardone, la stagione dei biancocelesti è caratterizzata da un mix di incertezze, incomprensioni e tensioni che rischiano di condizionare il rendimento della squadra.

«Le tensioni ci sono – ha spiegato Cardone – troppo spesso ci sono posizioni opposte tra Sarri Lazio e la società: sul futuro, sugli acquisti. La squadra, nella situazione in cui si trova, sembra voler evitare ulteriori complicazioni. È come se dicesse: ‘Già siamo in un momento delicato, meglio non creare fraintendimenti con gli arbitri».

Il giornalista ha sottolineato come queste tensioni possano avere effetti anche sulla gestione della comunicazione e dei rapporti con la classe arbitrale. «Mi sembra ci sia incoerenza e confusione – ha aggiunto – questo comunicato della società indebolisce le posizioni della Lazio nelle discussioni con gli arbitri. Certo, torti e favori capitano a tutte le squadre, ma una gestione più chiara e coerente avrebbe dato maggiore forza alla squadra e alle sue battaglie».

Cardone ha analizzato anche alcuni episodi specifici delle partite recenti, evidenziando come la gestione arbitrale possa incidere sulle dinamiche di gioco: «Quando una squadra viene fermata sempre in ripartenza da falli tattici, le gare vengono in qualche modo condizionate. A Milano non hai perso per questo, siamo d’accordo. Tuttavia andava ammonito Bastoni e non Zaccagni. Dettagli come questi contano, soprattutto in un campionato equilibrato».

Infine, il giornalista ha ricordato l’importanza degli obiettivi stagionali, in particolare della qualificazione europea: «Raggiungere l’Europa è essenziale per la Lazio – ha sottolineato Cardone – e per i conti societari. Lotito tiene moltissimo a questo aspetto, perché non riguarda solo il campo, ma anche la sostenibilità finanziaria del club».

In conclusione, il quadro delineato da Cardone evidenzia come la stagione della Sarri sia segnata da sfide sia interne sia esterne. Tra tensioni con la società, gestione arbitrale e necessità di confermare il progetto tecnico, il club biancoceleste deve trovare stabilità per raggiungere gli obiettivi sportivi e garantire continuità. La chiave per il successo della Sarri Lazio passerà dalla capacità di armonizzare campo, società e disciplina regolamentare, mantenendo chiarezza e coerenza in tutte le scelte future.